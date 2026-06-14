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Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı! Hamile olanlar ve çocuklar için bu uyarı çok ama çok gerekli: Kene ısırmasında en iyi korunma yöntemi Bu su 3 beden... Kilo vermenizi sağlayacak: Sabah aç karnına için! Uyurken uygulanan o yöntem çok etkili Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı Aktürkoğlu ailesinde heyecan var! Kerem’in amcası bakın nereye atandı Hakan Çalhanoğlu Avustralya yenilgisini değerlendirdi: Bazen tokat yemek iyi gelir Bu köyde en az bilen 3 dil biliyor! Kızılay yılın ilk 5 ayında 1,2 milyon ünite kan bağışı aldı Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle yapıldı Ankara’nın kalbine 140 metrelik yeni köprü
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Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı!

DİNLENME TESİSİNDE OTURUKEN KÖPEK SALDIRDI Olay, Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen Feride Hozer başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

#2
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı!

Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken, talihsiz kadın ise dehşeti yaşadı.

#3
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı!

KADINI YERDE SÜRÜKLEDİ Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan sonra ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı.

#4
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı!

Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kızının yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koşu.

#5
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı!

TEKME VE SANDALYE İLE MÜDAHALE İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı.

#6
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı!

Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanıp kolunu kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı.

#7
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı!

KOLUNU KOPARDI Kurtulmayı başarınca kendisini yere bırakan kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü.

#8
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu parçaladı!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve halen içeriye girerek kadına zarar vermeye çalışan köpek, yardıma gelen vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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