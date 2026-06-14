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Yerel Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit etti!
Yerel

Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit etti!

Yeniakit Publisher
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Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit etti!

Muğla’da bir kadının KADES ihbarı üzerine adrese giden polis memuru, kadının eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan polis kaldırıldığı hastanede şehit olurken, saldırganın eski eşini vurduktan sonra intihara teşebbüs ettiği olayda iki kişi de ağır yaralandı.

Muğla’da bir kadının KADES ihbarı üzerine adrese giden polis memuru, kadının eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan polis kaldırıldığı hastanede şehit olurken, saldırganın eski eşini vurduktan sonra intihara teşebbüs ettiği olayda iki kişi de ağır yaralandı.

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu.

 

POLİSE VE ESKİ EŞİNE ATEŞ AÇTI

Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerindeki kadın H.S, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru T.B. ile iş yerindeki H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti. Olayda, aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y, eski eşi H.S. ve polis memuru T.B. yaralandı.

 

ŞEHİT OLDU

Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru T.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

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