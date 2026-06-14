Hamile olanlar ve çocuklar için bu uyarı çok ama çok gerekli: Kene ısırmasında en iyi korunma yöntemi

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi açısından "şu kadar saat geçerse bulaşır, öncesi güvenlidir" diyebileceğimiz net bir altın saat yoktur. Ancak genel kural çok nettir: Kene vücutta ne kadar uzun kalırsa risk o kadar artar. Bu nedenle panik yapmadan ama gecikmeden kenenin doğru şekilde çıkarılması gerekir. Erken ve doğru müdahale riski azaltır. Isırılmanın ardından hangi belirtiler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden hastaneye başvurmalıyız? Kene temasından sonraki 10 gün içinde ateş, belirgin halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gelişirse mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Burun kanaması, diş eti kanaması, ciltte morarma, bilinç bulanıklığı veya genel durum bozukluğu varsa bu daha acil bir durumdur. Kişi doktora mutlaka "kene teması oldu" bilgisini vermelidir. Bu yöntemler kesinlikle önerilmez. Alkol, kolonya, yağ, sigara veya benzeri maddeler keneyi strese sokabilir ve kasılmasına yol açabilir. Bu durumda kenenin taşıdığı mikrobu vücuda aktarma riski artabilir. En güvenli yöntem keneyi ezmeden, sıkmadan ve yakmadan mekanik olarak çıkarmaktır. Böcek ve sinek kovucu spreyler, özellikle bebekler, hamileler ve çocuklar için ne kadar güvenli? Doğru ürün, doğru yaş grubu ve doğru kullanım çok önemlidir. Ruhsatlı, etiketi belli, kullanım talimatı açık ürünler tercih edilmelidir. Çocuklarda ürün doğrudan yüze sıkılmamalı; önce yetişkinin eline sıkılıp dikkatlice sürülmelidir. Göz, ağız, el, yara ve tahriş olmuş deri bölgelerine uygulanmamalıdır. Bebekler, hamileler ve kronik hastalığı olanlar için ürün seçimi konusunda hekime veya eczacıya danışmak daha güvenlidir. Halk arasında sarımsak yemek, bazı kokulu yağları sürmek veya bitkisel karışımlar kullanmak gibi yöntemler sık konuşulur. Ancak bunların kene ve böceklerden güvenilir şekilde koruduğunu gösteren güçlü bilimsel kanıt yoktur. Doğal ürünler kısa süreli koku etkisi yapabilir ama bu güvenilir korunma anlamına gelmez. En etkili koruma nedir? En etkili korunma; açık renkli, uzun kollu kıyafet giymek, pantolon paçasını çorabın içine sokmak, riskli alandan sonra vücudu kontrol etmek ve uygun kovucu ürünleri doğru kullanmaktır.