Pentagon'un Eski Danışmanından İsrail İtirafı: "Bölgedeki Asıl Nükleer Tehdit İsrail"

ABD Savunma Bakanlığı'nda uzun yıllar stratejik nükleer konular üzerine danışmanlık yapan Prof. Theodore Postol, Orta Doğu'daki güvenlik dengelerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı'nın Stratejik Nükleer Konular Bilim ve Politika Danışmanı olarak görev yapan Postol, Batı'da yıllardır oluşturulmaya çalışılan "İran nükleer tehdidi" söylemine karşı dikkat çekici ifadeler kullandı.

"Asıl Nükleer Tehdit İsrail"

Bölgedeki nükleer kriz ve güvenlik risklerine ilişkin konuşan Postol, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temelinde İsrail yönetiminin bulunduğunu vurguladı.

İran'ın bölgedeki en büyük nükleer tehdit olarak gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Postol, "İran'ın Orta Doğu'daki büyük nükleer tehdit ve büyük nükleer istikrarsızlık kaynağı olduğunu düşünmeyin. Bu tehdit İsrail'dir." ifadelerini kullandı.

"İşgal Ordusu Sınırına Dayandı"

İsrail ordusunun sahadaki durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Postol, işgal güçlerinin ciddi kayıplar verdiğini ve askeri kapasitesinin kritik bir noktaya ulaştığını söyledi.

Siyonist yönetimin izlediği politikaların İsrail'i çıkmazın içine sürüklediğini belirten Postol, "Kendi askeri komutanları bile kuvvetlerinin artık iplerin üzerinde olduğunu ve yapabileceklerinin sınırına ulaştıklarını ifade ediyor." dedi.

Netanyahu'ya Uyarı

Son dönemde uluslararası basına yansıyan değerlendirmeleri hatırlatan Postol, İsrailli askeri yetkililerin de mevcut tablo karşısında endişeli olduğunu ifade etti.

Postol, bazı üst düzey komutanların Netanyahu yönetimine ordunun daha fazla yük taşıyamayacağı yönünde uyarılarda bulunduğunu aktararak, "Komutanlar Netanyahu'ya artık daha fazlasını yapamayacaklarını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Trump Değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahlara yaklaşımını da değerlendiren Postol, Trump'ın bu konudaki çekincelerini olumlu bulduğunu söyledi.

"Nükleer silahlardan korkmak kötü bir şey değil" mesajı veren Postol, "Trump nükleer silahlardan son derece dehşete düşüyor ve korkuyor. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsrail'e Yönelik Eleştiriler Artıyor

Gazze'de devam eden saldırılar, bölgesel gerilim ve nükleer tartışmalar nedeniyle İsrail'e yönelik eleştiriler uluslararası alanda giderek yükselirken, Pentagon'un eski danışmanlarından gelen bu açıklamalar dikkat çekti. Postol'un sözleri, Batı'da yıllardır hakim olan "İran merkezli tehdit" söyleminin yeniden tartışılmasına yol açtı.