Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı

“BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNUNDA DAHA SERT TEDBİRLER ŞART” Öte yandan Yaşanan üzücü saldırının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını belirterek daha sert ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Arslan, olayın sadece bireysel bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, başıboş köpek sorununun vatandaşların can güvenliğini doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştığını söyledi. İlçe genelinde yaşanan benzer vakaların endişe verici olduğunu dile getiren Arslan, “Yaşanan bu acı olay, başıboş köpek sorununun vatandaşımızın can güvenliğini nasıl doğrudan tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Valiliğimizin idari kararları ve Dazkırı Belediyemiz dahil yerel yönetimlerimizin ASHAYKOB çatısı altındaki kurumsal çabaları çok kıymetlidir. Ancak gelinen noktada, sokaklarımızın bu tehlikeden tamamen arındırılması için çok daha sert, katı ve radikal kararları uygulama vakti gelmiştir.