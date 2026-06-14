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Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı
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Giriş Tarihi:

Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı

Dazkırı’da bir vatandaşın başıboş köpek saldırısında ağır yaralanmasının ardından açıklama yapan Dr. Hasan Arslan, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını belirterek, vatandaşların can güvenliği için daha sert ve tavizsiz tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

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Foto - Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Geçtiğimiz günlerde Van’ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmesi ve 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy da yaralanması gündemdeki yerini korurken bir skandal haberde Afyonkarahisar’dan geldi.

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Foto - Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, aniden saldıran başıboş bir köpeğin hedefi oldu. Saldırı sırasında büyük panik yaşayan küçük kız, koşarak işletmeye sığınmayı başarırken, annesi Feride Hozer ise köpeğin saldırısından kurtulamadı. Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan, ardından ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü Hozer'i sürüklemeye başladı. Saldırıda Feride Hozer'in kolları ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

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Foto - Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı

“BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNUNDA DAHA SERT TEDBİRLER ŞART” Öte yandan Yaşanan üzücü saldırının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını belirterek daha sert ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Arslan, olayın sadece bireysel bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, başıboş köpek sorununun vatandaşların can güvenliğini doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştığını söyledi. İlçe genelinde yaşanan benzer vakaların endişe verici olduğunu dile getiren Arslan, “Yaşanan bu acı olay, başıboş köpek sorununun vatandaşımızın can güvenliğini nasıl doğrudan tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Valiliğimizin idari kararları ve Dazkırı Belediyemiz dahil yerel yönetimlerimizin ASHAYKOB çatısı altındaki kurumsal çabaları çok kıymetlidir. Ancak gelinen noktada, sokaklarımızın bu tehlikeden tamamen arındırılması için çok daha sert, katı ve radikal kararları uygulama vakti gelmiştir.

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Foto - Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı

Hiçbir mağduriyete daha tahammülümüz yok. Evlatlarımızın ve hemşehrilerimizin can güvenliği için sokaklarımızda bu tehdit bitene kadar en tavizsiz tedbirlerin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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