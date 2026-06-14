Milli takım sahada! Rakip Avustralya, hedef galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Avustralya ile Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak.

D Grubu'nda ABD'nin Paraguay'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ikinci maç Türkiye ve Avustralya arasında oynanacak. Millilerimizde son antrenmanda takımla çalışan Kenan Yıldız'ın riske edilmesi beklenmiyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın sol kanatta Barış Alper Yılmaz'a, sağda ise Yunus Akgün’ü tercih edeceği kaydedildi.

651 maçta 259 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçı ile birlikte tarihindeki 652'nci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü.

Avustralya ile 3. randevu, ilk resmi maç

A Milliler, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı iki hazırlık maçını da kazandı. Mayıs 2004’te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1’lik skorlarla kazandı.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.

Vincenzo Montella: Aceleci olmayacağız

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, şampiyonada başarılı olarak Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.

Sabırlı bir oyunla sahada olacaklarını kaydeden Montella şunları kaydetti: "Dünya Kupası'nda karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ama bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz ve tadını çıkarmak istiyoruz. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz.

Tutkulu bir takımımız var, sorumluluğu hissediyoruz, milyonların bizi desteklediğini ve büyük beklenti olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken kendi oyunlarını oynamalarını ve rahat olmaları gerektiğini söyledim. Bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız, sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız."

Popovic: Türkiye'yi analiz ettik

Avustralya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tony Popovic ise, Türkiye'nin gücünü bildiklerini belirterek, şöyle devam etti; "Çok güçlü bir ekip, tek tek ve birlikte ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Montella geldikten sonra 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldılar ve çok tutkulu bir takım, Türk halkı futbolu çok seviyor, Türkiye’nin taraftarları da çok tutkulu.

Güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Türkiye’yi analiz ettik, kendimizi de düşünmemiz gerek, nasıl onlara sorun çıkarabiliriz, Avustralya futbolunu nasıl dünyaya güzel sunarız, güçlü ve saygı görmesi gereken bir takım olduğumuzu göstereceğiz."

Avustralya üst üste altıncı kez Dünya Kupası'nda mücadele ederken, FIFA'nın dünya sıralamasında 27. sırada bulunuyor.

Milli Takım'ın maçları

20 Haziran Cumartesi | 06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma | 05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)