Spor ve diyet yapmadan kilo verebilmek mümkün

İnce ve fit bir bedene sahip olmak için çeşitli yöntemler denemişsinizdir. Hatta çok fazla diyet ve egzersiz programından faydalanmış artık tüm bunlardan sıkılmış olabilirsiniz. Artık tüm bunları yapmadan kilo vermeyi düşünüyorsanız bu yazıya mutlaka bir göz atın. Diyet ve spor yapmadan fazla kilolarınızdan kurtulmanın bir yolu var.

1-Yemek yemeden önce su için!

Diyet ve spor yapmadan kilo vermek istiyorsanız yemek yemeden önce dikkat etmeniz gereken çok önemli bir kural var. Yemek yemeğe başlamadan önce su içmek sizin daha fazla yemenizin önüne geçebilir.

Yemeğe başlamadan önce 1 bardak su içmek size tokluk hissi sağlar. Böylelikle isteseniz de çok fazla yiyecek tüketemezsiniz. Böylelikle her zaman daha zayıf kalabilirsiniz. Ayrıca yemeklerden önce su içmek vücudunuzun su ihtiyacını gidererek sizin daha zinde olmanızı sağlar.

2-Porsiyonlarınızı küçültün

Her istediğinizi yiyip kilo vermek istiyorsanız işe porsiyonlarınızı küçülterek başlayabilirsiniz. Kilo vermek için her şeyi doğru miktarda yemek büyük önem taşıyor. Kendinize büyük porsiyonlarda tabaklar hazırlamak yerine daha küçük olanları tercih edin.

Görsel olarak size daha doyurucu görünmesi açısından küçük tabaklar kullanın. Böylelikle daha az yiyeceksiniz ve zayıflama süreciniz daha da kolaylaşacak.

3-Uzun süre aç kalmayın

Zayıflamak için uzun süre aç kalmak doğru değildir. Çünkü uzun süre aç kaldıktan sonra birden her şeyi yemek istersiniz ve bu durum aslında çok fazla kilo almanıza yol açar. Kendi kendinizi sabote etmek yerine doğru zamanlarda yemek yiyin. Hatta gün içerisinde arada sağlıklı atıştırmalıklardan faydalanın. Kan şekerinizi dengede tutmaya çalışın. Böylelikle daha hızlı kilo verebilirsiniz.

4-Geç saatte yemek yemeyin

Gece geç saatlerde yemek yemek vücudunuzda çok fazla yağın depolanmasına yol açar. Kendi yaşantınıza uygun bir yemek programı oluşturmanız hem sağlığınız hem de ince görünmeniz açısından size yardımcı olur. Çok geç vakitlerde yemek yemek sindirim sistemi açısından uygun olmaz. Hatta çok geç vakitte yemek uykusuzluk sorununu da ortaya çıkarır. Bu sebeple uyku saatiniz ve yemek saatiniz arasında 2-3 saat kadar bir aralık olsun.

5-Hareket etmeyi ihmal etmeyin

Saatlerce spor yapmayı istemiyorsunuz ancak gün içerisinde aldığınız kalorileri yakabilmek için hareket etmeniz gerekir. Arada bir yapacağınız küçük yürüyüşler kalori yakmanıza yardımcı olur. Eğer çalışıyorsanız ofiste yürüyün ya da asansör yerine merdiven kullanın. Bu tarz küçük hareketler kilo vermenize yardımcı olur. Posta