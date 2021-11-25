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Spor Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başlıyor
Spor

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi yarın iki maçla başlayacak. Haftanın ilk iki maçında yarın Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ile de Altay karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:33:00 -
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana ve İstanbul'da saat 20.00'de başlayacak haftanın ilk iki maçında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ile de Altay karşı karşıya gelecek.

Ligde 14. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

 

 

 

 

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