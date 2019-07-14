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Spor İstanbul için dört aday

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla birlikte belediye bünyesinde bulunan birçok bölüm yöneticileri ve genel müdürlerin görevden alınacağı ve yerine atama yapılacağı konuşuluyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:41
Spor İstanbul için dört aday

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla birlikte belediye bünyesinde bulunan birçok bölüm yöneticileri ve genel müdürlerin görevden alınacağı ve yerine atama yapılacağı konuşuluyor. Belediye bünyesindeki şirketlerin hepsinin de başına geçecek yöneticiler için isimler konuşulmaya başladı. Ancak bir genel müdürlük var ki; talipleri bir hayli fazla...


Spor İstanbul Genel Müdürlüğü için mevcut Başkan Abdulhalim Aksu’nun yerine birçok isim geçiyor. Ancak en önemlileri ise Ayhan Bölükbaşı (Spor İstanbul eski Genel Müdürü, Özcan Pehlivanoğlu (Eski hakem), Lemi Keskin (Eski futbolcu) ve Tahir Kum (Gazeteci) isimleri iyice dillenmeye başlandı. Ekrem İmamoğlu’nu başka isimlerde sıkıştırsalar da bu dört ismin Spor İstanbul Genel Müdürü için kuliste dolaşan isimler olduğu belirtildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul’a bağlı Silivri’den Tuzla’ya kadar olan bölgede 43 spor tesisi ve bu salon ve tesislerde 19 branşta hizmet veriliyor. Spor İstanbul’un en büyük organizasyonu ise İstanbul Maratonu olarak dikkat çekmektedir.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kısa süre içinde Spor İstanbul’a bir atama yapacağı ve bu ismin tüm İstanbul’u kucaklayabilecek bir isim üzerinde durduğu belirtildi. Seçimlerde İyi Parti ile ortak hareket edilmesinden dolayı Ayhan Bölükbaşı ismi bir adım önde olduğu belirtilirken, Başkan Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Spor Yazarı Tahir Kum’un da Spor İstanbul’a genel müdür olmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı. Başkan İmamoğlu’nun ise daha önce yöneticilik de yaptığı Trabzonspor’un eski futbolcusu Lemi Keskin’e ise sıcak bakmasına rağmen, yönetim anlamında tereddütleri nedeniyle mümkün olmadığı ifade edildi.


Spor İstanbul’da hizmet verilen branşlar


1- Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru


2- İstanbul Maratonu


3- İstanbul Yarı Maratonu


4- İstanbul Çocuk Maratonu


5- Sabah Sporları


6- Yaz Spor Okulları


7- İstanbul Su Sporları Festivali


8- Suya Adını Yaz


9- İstanbul’u Koşuyorum Fun Run Series


10- Yüzme Akademi


11- Futbol Akademi


12- Basketbol Akademi


13- Voleybol Akademi


14- Tenis Akademi


15- Judo Akademi


16- Ritmik Cimnastik


17- BESYO Hazırlık Kursu


18- Spor Liselerine Hazırlık Kursu


19- Uluslar Arası İstanbul Salon Atletizm Kupası

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:41
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