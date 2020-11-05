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Spor Spor federasyonları seçimleri 1 yıl ertelendi
Spor

Spor federasyonları seçimleri 1 yıl ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:01:00 -
Spor federasyonları seçimleri 1 yıl ertelendi

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarının seçimlerinin 1 yıl ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan federasyonlara Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya imzasıyla gönderilen yazıda 2020 yılında yapılması gereken yaz olimpiyat oyunlarının Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl sonrasına ertelendiği hatırlatıldı.

Kanun ve yönetmelik hükmü uyarınca spor federasyonlarının olağan genel kurullarının olimpik veya paralimpik spor dallarının ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında ise yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması zorunlu olduğu vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Spor federasyonlarının olağan genel kurullarının 2021 yılında Tokyo'da yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması ve bu süre zarfına kadar mevcut başkan, yönetim ve diğer kurulların görevlerine devam etmesi, bu kapsamda, Kovid-19 salgını ile ilgili olarak Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların aldıkları tüm tedbirlere titizlikle uyulmak kaydıyla, 2021 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları hazırlık çalışmalarının aksatılmasına mahal verilmeden sürdürülmesi hususlarında, bilgi ve gereğini rica ederim."


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