Spor camiasından Gaziantep'teki hastanede yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

İSTANBUL (AA) - Spor camiası, Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep’te bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan paylaşımda, "Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama sonucu hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Kulübünün mesajında şunlar kaydedildi:

"Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada 8 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından ise "Gaziantep’te bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileriz." paylaşımı yapıldı.

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybedenler için şu mesajı yayımladı:

"Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz."

Bazı federasyonlar ile Süper Lig ve TFF 1.Lig'deki birçok kulüp, yayımladıkları açıklamalarla taziye mesajlarını iletti.