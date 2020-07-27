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Eğitim

Spor Bilimleri Fakültesi taban puanları 2020 Spor Bilimleri Fakültesi başarı sıralamaları

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra adaylar üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki spor bilimleri bölümü taban puanları nedir? Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu puanları kontenjanları. Spor bilimleri fakülteleri taban puanları 2020, işte spor bilimleri bölümü taban puanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:21:00 -
Spor Bilimleri Fakültesi taban puanları 2020 Spor Bilimleri Fakültesi başarı sıralamaları

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçları, sabah saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçları, ÖSYM tarafından bugün (27 Temmuz)  erişime açıldı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar Spor Bilimleri Fakültesi taban puanları 2020 Spor Bilimleri Fakültesi başarı sıralamaları araştırmaya başaldı.

Spor Bilimleri Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

Antrenörlük Eğitimi başarı sırası 306632 taban puanı 283,87878

Antrenörlük Eğitimi (İÖ) başarı sırası 414722 taba puanı 265,16239

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başarı sırası 182698 taban puanı 315,05403

Rekreasyon başarı sırası 573747 taban puanı 244,80896

Rekreasyon (İÖ) başarı sırası 683022 taban puanı 233,65026

Spor Yöneticiliği başarı sırası 394545 taban puanı 268,25835

Spor Yöneticiliği (İÖ) başarı sırası 518364 taban puanı 251,23672

ÖSYM YKS üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu için tıklayınız

ÖSYM 2020 YKS üniversite taban puanları için tıklayınız

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