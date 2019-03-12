SPK'dan kooperatiflerde kurul ücreti düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), kooperatif birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden payların nominal değeri üzerinden alınan binde 2 oranındaki kurul ücreti, binde 1'e düşürüldü.

SPK'nın Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ'inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik ile tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden payların nominal değeri üzerinden alınan binde 2 oranındaki kurul ücreti, binde 1'e düşürüldü.

Öte yandan maddeye eklenen ifade ile kurulun karar organı kapsamına giren anonim ortaklıkların niteliğine göre, binde 1'lik oran farklı belirlenebilecek.

SPK'nın söz konusu tebliği; pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatifler ile kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplamda en az 500 olan kooperatif birliklerinin, paylarının çoğunluğuna sahip olduğu anonim ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülüklerine ve muafiyetlerine ilişkin esasları düzenliyor.