SPK'dan “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı” açıklaması

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı”nın hazırlandığını duyurdu.

SPK açıklamasında, "Bilindiği üzere 7222 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu başlıklı maddesinde, “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu”nun (BASK) tanımına, oluşumuna karar almasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kurul nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı”nın hazırlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı ile BASK’ın niteliğine, amacına, alabileceği kararlara ve borçlanma aracı sahiplerinin haklarına, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesine, BASK toplantı usullerine, teminatlı varlıklı ve teminatlı borçlanma araçlarının BASK toplantılarına katılımına, ihraççının ödeme yükümlülüklerin ihlali halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Tüm kişi ve kuruluşlar 15 Mayıs 2020 tarihine kadar Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini [email protected] e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler."





