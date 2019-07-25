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SPK haftalık bülteni

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:44
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturel YenilenebilirEnerji Ticaret'in pay başına 5,80 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Naturel YenilenebilirEnerji Ticaret'in pay başına 5,80 liradan halka arzını, Merko Gıda Sanayi veTicaret'in 4 milyon 667 bin 161 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Vakıf GayrimenkulYatırım Ortaklığı'nın 5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ak Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 50 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 1 milyar lira, Anadolubank'ın 600 milyon lira, Çağdaş Faktoring'in 180 milyon lira, Başkent Elektrik Dağıtım'ın 1 milyar lira ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 600 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Şeker Yatırım MenkulDeğerler'e 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Trabzonspor Sportif Yatırım veFutbol İşletmeciliği'nin esas sözleşmesinin; 6 ve 7'inci maddelerine ilişkin tadiltasarılarını şirket talebi doğrultusunda uygun gördü.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:44
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