SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Atakule GayrimenkulYatırım Ortaklığı'nın 77 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Zorlu Faktoring'in 80 milyon lira, Opet Petrolcülük'ün 500 milyon lira, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım'ın 300 milyon lira, Ak Yatırım Menkul Değerler'in 500 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 600 milyon lira ve Halkbank'ın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Aktif Bank Sukuk VarlıkKiralama'nın 300 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret'e 30 bin 961 lira ve Kron Telekomünikasyon Hizmetleri pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılaninceleme sonucunda 1 kişiye 107 bin 936,26 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca "Bilindiği üzere, kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen yetki ve görev kapsamında halka açık anonimortaklıklar ve kuruluşlar nezdinde denetimler yapılmaktadır.Halka açık anonim ortaklıklara ve kuruluşlara, kurulumuzun adı kullanılarak iletilen çeşitli elektronik postalarda; kurulumuzun himayesinde faaliyet gösterildiği izlenimi verecek şekilde projeler ve yayınlar için parasal yardım taleplerindebulunulduğu görülmüştür.Bu kapsamda, kurulumuz adı kullanılarak halka açık anonim ortaklıklar ile kuruluşlara iletilen ve maddi menfaat talepedilen elektronik postalara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna önemle duyurulur." açıklamasında bulundu.



