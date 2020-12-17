SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Enerjisa Enerji'nin 1,5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Seyitler Kimya Sanayi'nin 6 milyon lira, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret'in 72 milyon 162 bin 985,79 lira, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret'in 11 milyon 557 bin 100 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Akdeniz Faktoring'in 252 milyon 274 bin lira, Yatırım Finansman Menkul Değerler'in 360 milyon lira, Enerjisa Enerji'nin 1,5 milyar lira, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 100 milyon lira, Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret'in 300 milyon lira, Hektaş Ticaret'in 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik hakkında yapılan inceleme sonucunda Gedik Yatırım Menkul Değerler, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik şirketlerine ve Sami Aslanhan ile Ömer Ünsalan adlı şahıslara toplam 563 bin 496 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 48 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.