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Ekonomi SPK haftalık bülteni
Ekonomi

SPK haftalık bülteni

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:23:52 -
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, İttifak Holding'in 300 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Ünlü Menkul Değerler'in 150 milyon lira, İş Bankası'nın 5 milyar lira, Şekerbank'ın 1,5 milyar lira, QNB Finans Faktoring'in 604 milyon 500 bin lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 554 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 45 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını da kararlaştırdı.

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