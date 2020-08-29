Speed Test nedir? İnternet hızı ölçmeyi ifade eden speed test, bant genişliğinizi optimize etmeye çalışmadan önce, ilk sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını görmek için kullanılır. 5 Mbps'nin üzerindeki herhangi bir ölçüm, HD video kalitesi akışı için işe yarar, ancak 10 Mbps'den daha yüksek hızlar, özellikle birden fazla kullanıcı aynı yönlendiriciye erişiyorsa daha iyi performans gösterir.

Evde internet hızı ölçümü (speed test) neden yapılmalı?

İnternetinize ödediğiniz faturanın karşılığını alabilmek için evdeki internet bağlantınızın hızını nasıl kontrol edeceğinizi bilmelisiniz. Bu hem internet üzerinde performansınıza yarar hem de ekonominize.

Evde internet hızlarının neden önemli olduğunu ve ödediğiniz hızları alıp almadığınızı nasıl kontrol edeceğinizi bu yazımızda öğrenebilirsiniz.

Evde internete kaydolduğunuzda, genellikle bağlantınızın hızına bağlı olarak belirli bir ücret ödersiniz. Ne kadar hızlı olursa, o kadar çok ödersiniz. Ödediğinizin karşılığını alıp almadığınızı nasıl kontrol edeceğinizi bilmek önemlidir.

Tahmin ettiğiniz hizmeti almamış olmayı öğrenmek sizi şaşırtabilir, bu durumda internet şirketinizle tekrar görüşmeniz gerekebilir.

Evde internet bağlantınızın hızını kontrol etmeniz için işte bilmeniz gerekenler...

İnternet hızı neden önemli?

Youtube gibi yayın hizmetleri daha popüler hale geldikçe ve çözünürlükler HD'den 4K'ya sıçradığından, hızlı bir ev internet bağlantısına sahip olmanın önemi de artıyor.

İnternetten bir film seyrediyorsanız ve yüksek çözünürlüklü izlenmiyorsa veya sürekli duraklıyorsa, muhtemelen yeterince hızlı bir bağlantınız olmayabilir.

Unutmayın: İnternetiniz evinizdeki bağlı tüm cihazlarda paylaşılır, böylece bağlantı insanlar ve cihazlar arasında bölünür.

Evinizde interneti aynı anda kullanan daha fazla kişi - örneğin bir çocuk bilgisayarında üst katta “EBA”dan video izliyor veya çocuk başka bir TV'de ingilizce videoları seyrediyorsa daha hızlı internete sahip olmanız gerekir.

Hız testi ( Speed test ) nasıl yapılır?

Evde internet hızı ölçümü yapması oldukça kolaydır. Wi-Fi'ye bağlanın ve web tarayıcınızda speed test yapan bir siteyi ziyaret edin. (Örneğin: speedtest.net)

İnternet hızı testini bilgisayar ile yapmak için speedtest.net adresine gitmeli, akıllı telefonlar ve tabletler ile yapmak istersenize speedtest uygulamasını indirmeniz gerekir. Speedtest sitesi ve uygulamaları için gerekli bağlantılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Speed test web sitesine ulaşmak için tıklayın

Speed test uygulamasını indirmek için tıklayın

Speedtest sitesine girdikten ya da uygulamasını yükleyip açtıktan sonra, internet hızı testini başlatmak için, “Begin Test” seçeneğine tıklamalısınız. Bu aşamada internet hızı testi başlamış olacak ve testin sonunda ping süresi, download ve upload hızları sonuç olarak gösterilecektir.