S&P'den İngiltere'ye kredi notu uyarısı: Anlaşmasız ayrılırsanız... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den İngiltere'ye, AB'den anlaşmasız ayrılmaları halinde kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’sİngiltere’nin kredi notunu ve görünümü teyit ettiğini duyurdu. S&P’den yapılan açıklamada İngiltere’nin “AA” olan kredi notunun ve “durağan” not görünümünün teyit edildiği bildirilirken ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde kredi notunun düşürülebileceğine dikkat çekildi. "Brexit, diğer değerlendirmelere yer bırakmıyor" Açıklamada, “İngiltere’de otoritelerin ülkenin AB’den ayrılması (Brexit) süreci konusunda uzlaşma arayışı neredeyse diğer politika değerlendirmelerine yer bırakmıyor.” ifadesine yer verildi. S&P açıklamasında İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının beklenmediğine vurgu yapıldı ve 2020 ve 2022 arasındaki dönemde ülkenin ortalama büyümesinin yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesini öngörüldüğü kaydedildi.

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