Sparta Prag - Galatasaray maçı, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'la karşı karşıya geliyor. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'la karşı karşıya geliyor. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.
Galatasaray, Avrupa'ya Devler Ligi'nden başladı
Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.
Grubunu üçüncü sırada tamamladı
Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
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Galatasaray'a beraberlik yetiyor
Sarı kırmızılılar, ilk turda rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… ve her türlü beraberlikte tur atlayan takım olacak.
Çekya ekibi Sparta Prag’ın sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.
Sparta Prag’ın alacağı en az iki farklı galibiyetle tur atlayan Çekya temsilcisi olacak.
Galatasaray'da 4 ekisk
Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier'in dışında Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer almadı.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER:
SPARTA PRAG: Vindahl, Vitik, Sorensen, Panak, Preciado, Laçi, Kairinen, Pesek, Karabec, Haraslin, Kuchta.
GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
HAKEM: Anthony Taylor
STAT: Letna Stadı
SAAT: 23.00
YAYIN: EXXEN