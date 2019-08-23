Sözleşmesiz domates eken üretici hayal kırıklığına uğradı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bu yıl sözleşmesiz domates eken çiftçiler hayal kırıklığına uğradı. Domates bol olunca fabrikalar 40 kuruştan domates almaya başladı.

Geçtiğimiz yıl fabrikalar ile sözleşme yapan üretici, domatesin kilosunun 35 kuruştan satarken, sözleşme yapmayanlar ise salça sanayiinden gelen aşırı talep sebebiyle domatesin kilosunu 1 liraya kadar satmıştı. Bu yıl ise fabrikalar çiftçiyle 52,5 kuruştan sözleşme yaparken, bazı üreticiler sözleşmesiz ekim yapmışlardı. Sözleşmesiz ekim yapan domates üreticisinin domatesi piyasadaki ürün bolluğundan dolayı 40 kuruştan satın alındı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, çiftçilerin geçen yılki olumlu havadan etkilenerek bu yıl da sözleşmesiz ekim yaptıklarını, ancak ilçedeki salça fabrikasının çevre illerden de gelen ürün bolluğu yüzünden sözleşmesiz ürün eken üreticinin domatesini almakta nazlandığını ve fiyatını düşürdüğünü söyledi.

Danç, “Aslında Manyas ovasında 1995’li yıllarda 55 bin dekar alanda domates ekimi yapılıyordu, salça fabrikaları kendi lehlerinde tek taraflı yaptıkları sözleşmeyle çiftçi sürekli mağdur ediliyordu. Bu yüzden ilçedeki domates ekimi 3 bin dekara kadar düştü. Bizim isteğimiz çiftçi ile karşılıklı sözleşme yapılması yönündedir. Bu şekilde olursa iki taraf da mağdur olmaz” şeklinde konuştu.