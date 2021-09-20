Sözleşmesinin feshi için tüm yasal koşullar oluşmuştu! Şenol Güneş neden tazminat aldı?

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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'in tazminatına değindi. Özdemir, Güneş'in tazminatının yarısını alarak takımdan ayrıldığını söyledi.

Niye tazminat ödeniyor?

Şenol Güneş'in hem başarılı bir performans sergileyip takımı yönetememesi hem de üzerine tazminat alması kafaları karıştırdı. Güneş'e tazminat verilmesi, gündeme şu soruları getirdi: Eğer sözleşme haksız yere feshedildi ise, niye feshedildi? Haklı nedenle feshedildi ise, niye tazminat ödeniyor?

'Eğer federasyon bütçesinden ödenmiş ise...'

Yaşanan tezata dikkat çeken Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Baş, "Şenol Güneş’in sözleşmesinin haklı feshi için yasal koşullar eksiksiz oluşmuştu. Eğer tazminatlı fesih yapılmışsa, tazminatı federasyon yönetim kurulu üyeleri ödemeli. Eğer federasyon bütçesinden ödemişlerse, bir sonraki yönetim parayı şimdiki yöneticilerden almalı." dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi: "Şenol Güneş ile de oturup konuştuğumuzda sözleşmesinde hak ettiği tazminatın yarısından daha az bir rakamda anlaştık ve sözleşmemizi sonlandırdık."