Sözleşmesi sona eren orta saha Beşiktaş yolunda!..
Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal'a Tolga Ciğerci ismi önerildi.
Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal'a Tolga Ciğerci ismi önerildi.
Birçok oyuncusunun sözleşmesi biten Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşanacak. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha kurgusu büyük önem taşıyor.
Yeni statü sonrası yerli oyunculardaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Kara-Kartal, hamlelerini bu doğrultuda yapıyor. Orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.
TOLGA CİĞERCİ SÜRPRİZİ
Fotomaç'ın haberine göre Başakşehir'deki sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Turuncu-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kalmak istiyor.
Deneyimli oyuncunun menajeri, Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Yeni statü nedeniyle yerli oyuncusu sıkıntısından bahseden Ciğerci'nin menajeri, oyuncusunun takımda önemli bir alternatif olabileceğini söyledi. Tolga'nın 6/8 numarayı beraber oynayacak ideal rotasyon oyuncusu olması büyük avantaj olarak gösteriliyor.
Sezonu Başakşehir'de tamamlayan Tolga Ciğerci, Süper Lig'de 32 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Kariyerine 2007 yılında Wolfsburg altyapısında başlayan Tolga Ciğerci, 2010 yılında A Takım'a yükseldi. Sonrasında Gladbach ve Hertha Berlin formalarını giyen başarılı oyuncunun Almanya serüveni sona erdi.
2016 yılında Türkiye'ye gelen Tolga Ciğerci, Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılılardaki son aylarında sakatlıklarla boğuştu ve istediği performansı sergileyemedi.
2018 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertlilerde geçirdiği 3 sezonun ardından Başakşehir'le anlaşma sağladı.
Tolga Ciğerci'nin güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.