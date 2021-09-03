Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2021? MEB atama sonuçları 2021
2021 öğretmen atama sonuçları sorgulama sayfası binlerce öğretmen adayı tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce öğretmen adayı 20 bni sözleşmeli öğretmenlik atamaları kapsamında tercihlerini açıklanan tarihler arasında yaptı. MEB öğretmen atamaları ile 20 bin sözleşmeli öğretmeni bünyesine katacak. Peki sözleşmeli öğretmen 2019 atama sonuçları açıklandı! İşte MEB sonuç sayfası.
2021 sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları açıklandı. Öğretmen adaylarının nefeslerini tutarak beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılan atama törenin ardından belli oldu. 20 bin sözleşmel öğretmenlik atama sonuçlarına, MEB’in sonuç sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. İşte detaylar...
Atama takvimi tablosunda yapılan değişikliğe göre tercihler 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında alındı. Öğretmen atama tercihlerinin sona ermesiyle birlikte MEB bünyesinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.
Son başvuruların ardından öğretmen adayları için heyecan dolu bekleyiş başladı.N ihayet beklenen gün geldi ve atamalar yapıldı. Atama sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyuruldu. Sonuçlara ise öğretmen adayları e-Devlet şifreleri ile ulaşabilecekler. İşte, MEB atama sonuçları sayfası...
ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MEB personel öğretmen atama sonuçları için tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Ataması yapılan öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında."