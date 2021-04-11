Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman? 20 bin sözleşeli öğretmen atamaları sözlü sınav tarihi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz yıl 40 bin öğretmen atamasının yapıldığını açıklayarak bu yıl da 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini söyledi. Ön başvuruların 26 Mart’ta tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sınav merkezlerinin ilanı, sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi ile öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak edilmeye başlandı. Peki sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman? 20 bin sözleşeli öğretmen atamaları sözlü sınavları ne zaman yapılacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapabileceklerini duyurmuştu. MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmıştı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapılabilmişti.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman?
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları da 8 Eylül'de açıklanacak.