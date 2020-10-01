Sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier ile anlaşmaya vardı. Rosier, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Rosier'in cuma günü sağlık kontrollerinden geçeceği bildirildi.

Ne kadar maaş alacak?

Futbolu ile 1 senelik kiralık sözleşme imzalanacağu, Rosier'e bir yıllık sözleşme karşılığında 800 bin euro maaş ödeneceği belirtildi.

Kiralama bedeli olacak mı?

Sporting Lizbon'un, yıldız oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacağı ifade edildi.

Portekiz basınının haberlerine göre; anlaşmada 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak.

Sol bek pozisyonunda da oynuyor

Bir dönem Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Valentin Rosier, Sporting'e 2019 yılının Temmuz ayında, 5 milyon Euro ve Mama Balde karşılığında transfer oldu.

Sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyen futbolcunun kariyeri süresince 77 maça çıktığı, 7 asist yaptığı ifade edildi.