Sözleri infial oluşturdu! Erol Mütercimler alçak sözlerle İmam Hatiplilere saldırdı

Haber Global televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler haddini aşan sözler sarfetti.

İmam Hatiplilere ağır hakaret!

Yazar Müfid Yüksel’in de konuk olduğu programda Mütercimler, skandal sözlerle İmam Hatiplileri hedef aldı.

Programda söz alan Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" dedi. Yüksel’in sözünü kesen Mütercimler, İmam Hatip mezunlarıyla ilgili “cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız” ifadelerini kullandı.

Mütercimler "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" dedi. İmam Hatiplilere saldıran Mütercimler’in alçak sözleri infial oluşturdu.

Suç duyurusunda bulunuldu

Haber Global ekranlarında İmam Hatiplilere galiz hakaretler eden Erol Mütercimler hakkında harekete geçildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Mütercimler’in alçak sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden yapılan açıklamada "Erol Mütercimler'in imam hatip camiasıyla ilgili haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamları hakkında ÖNDER olarak hukuki süreç başlatıyoruz. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftiralarına izin vermeyeceğiz." denildi.