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Siyaset

Sözleri dünya gündemine oturmuştu! ABD Başkanı Trump'tan bir Erdoğan açıklaması daha

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci sınıf bir santranç oyuncusu olduğunu söylerek başkan adayı Joe Biden’ın Erdoğan gibi dünya liderleriyle başa çıkabilecek bir kapasitede olmadığını belirten Trump, Wisconsin eyaletinde katıldığı bir mitingte de aynı sözlerini tekrarladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 09:53:00 - 2020-08-18 10:01:31

3 Kasım 2020’de ABD’de yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi Amerikan siyaseti iyice kızıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Fox News televizyonuna telefonla bağlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dünya gündemine oturan çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

ABD Başkanı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya çapında birinci sınıf santranç oyuncusu olduğunu ve yeni seçilecek olan başkanın Erdoğan gibi dünya lideriyle başa çıkacak zihinsel kapasitede olması gerektiğini belirtmişti.

Biden’ın ‘birinci sınıf santranç oyuncusu’ olarak belirttiği dünya lideriyle başa çıkabilecek bir kapasitesinin olmadığını vurgulayan Trump’ın sözleri dünya gündemine oturmuştu.

Mitingte de söyledi

Erdoğan üzerinden Biden’ı yerden yere vuran Trump’tan konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Wisconsin eyaletinde katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözleri bir kez daha tekrarladı.

Trump burada yaptığı konuşmada "Öğrendiğim bir şey var; Putin, Çin Devlet Başkanı Şi, Erdoğan... Onlar dünya standartlarında satranç oyuncuları. Böyle yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada, Joe Biden zihnen yetersiz" dedi.

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Yorumlar

alperen

Yanız santranç oyuncusu baştan yanlış hamle yapmış,çok abd doları ile borçlanmışız,şimdi dolarizasyon yüzünden parası pul olmuş,kara kara bu borçtan nasıl kutulunur diye düşünüyor..Ulan Trump her halde rahip Brunson ve Doların fırladığı ve hakaret dolu mektup yazıpta karşılığını almadığı günleri hatırlıyor,bana böyle rakip lazım diyor..
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OSMAN GENÇ

Elin gavuru görüyor da bizimkiler...
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