Sözen: FETÖ ve PKK ağzıyla söylenmiş sözler

Oğuzhan Gültekin Ankara

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik sözlerini Akit’e değerlendiren STK Temsilcileri, “49 yıl boyunca TSK’ya hizmet edeceksiniz, Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız dönemde darbe teşebbüsünde bulunulacak, kafanıza silah dayanacak ve siz ölüm riskine rağmen vatana ihanet etmeyeceksin ama şehit cenazesinde gülerken görüntülenen biri size ağır ithamlarda bulunacak” şeklinde konuştular.

“Özel’in sözleri kabul edilemez”

“Şehit cenazesinde gülen bir milletvekili 49 yıl boyunca TSK’da görev yapmış bir insana yaptığı tamamen saygısızlıktır” ifadelerini kullanan Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “Şu anda da Milli Savunma Bakanı oldu diye bu cümleler kullanılamaz. Bugün herkes yaptığı görevi bırakıp başka yerlerde çalışabilir. Askeriyede yaptığı görev süresince teröristlere karşı yaptıkları, gösterdiği özveri ve başarılı operasyonlar göz ardı edilemez. Şehit aileleri olarak Özgür Özel’i kınıyoruz. 49 yıl boyunca TSK’ya hizmet edeceksiniz, Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız dönemde darbe teşebbüsünde bulunulacak, kafanıza silah dayanacak ve siz ölüm riskine rağmen vatana ihanet etmeyeceksin ama şehit cenazesinde gülerken görüntülenen biri size ağır ithamlarda bulunacak. Özgür Özel’in bu sözleri asla kabul edilemez” dedi.

"Teröristlerin değirmenine su taşıyor"

“Özgür Özel’in kullandığı sözler FETÖ ve PKK ağzıyla söylenmiş, gerçekle bağdaşmayan yalan yanlış sözler” diye tepki gösteren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “49 yılını Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her kademesinde görev yaparak, terörle ve teröristle mücadele ederek geçirmiş ayrıca Genelkurmay Başkanlığı gibi ulvi bir görevi de ifa etmiş birine kalkıp bu sözleri sarf etmek, bu ülke düşmanlarının, teröristlerin değirmenine su taşımanın ötesine geçemeyecektir. Üstelik bu sözleri söyleyen birinin Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partinin grup başkan vekili olarak da görev yapması ayrı bir

talihsizliktir” ifadelerini kullandı.

“Hainliktir, alçaklıktır”

“15 Temmuz gecesi başına silah dayatılmasına rağmen dik duruşundan taviz vermeyen birine kalkıp hain ve işbirlikçi damgasını vurmaya çalışmak en hafif tabirle hainliktir, alçaklıktır ve 15 Temmuz ruhuna yapılmış saygısızlıktır” şeklinde konuşan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ise, “Özgür Özel’in bu sözleri bir yerlerden talimat alarak söylediğine inanıyoruz. Eğer Özgür Özel bu sözleri talimat alarak söylememişse ayık kafa ile söylemediğini düşünüyoruz. Çünkü akli dengesi yerinde olan birinin göz göre göre herkesin gözü önünde bu kadar yalan söylemesi insan karakteri ile bağdaşmamaktadır. Bugüne kadar teröristlerle kol kola gezen Özgür Özel ve arkadaşları FETÖ’ye, PKK’ya bir kelime söylemezken bir ülkenin Milli Savunma Bakanına bu sözleri söylemeleri alçaklıktır, aymazlıktır, haddini aşmaktır. Teröristlere bir kelime dahi edemeyenlerin Milli Savunma Bakanına laf yetiştirmeye çalışmaları PKK’ya, FETÖ’ye olan gönül bağlarından kaynaklandığını düşünüyoruz" görüşünü dile getirdi.