Sözde 'tarafsız' medyadan skandal röportaj!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

İstanbul'daki seçim tartışmaları belirsizliğini korurken, sözde 'tarafsız' bazı yayın kuruluşları sokak çığırtkanlığı yapıyorlar.

İstanbul Times isimli Youtube kanalında skandal bir video yayınlandı. Yayınlanan röportajda vatandaşlara; 'Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilmezse ne olur?' sousu yöneltiliyor. Röportajda ağırlıklı olarak muhalif cevap veren kişiler seçilip yayınlanırken, sokak çığırtkanlığı da yapılıyor. Videoda yayınlanan kişiler tahrik edici bu soruya; '2. Gezi Olayları yaşanır, ülkede kaos çıkar, bütün İstanbul sokağa dökülür' gibi cevaplar veriyorlar. Yapılan sokak çığırtkanlığının yanı sıra bir kişi öyle bir söz ediyor ki bu ifadelerin yüz binlere izletilmesi akıllara durgunluk veriyor. Türk Milleti'ne hakaret eden vatandaş; "Bu millet koyun gibi bir millet. Kimse sokağa çıkmaz. Başka ülkelerde ekmeğe on kuruş zam yapılıyor millet ayaklanıyor. Bu ülkede birşey olmuyor" ifadelerini kullanıyor.