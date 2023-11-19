Sözde sanat adı altında rezillik! Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin
Türk aile yapısına zarar veren her türlü ahlaksızlık sözde sanat adı altında meşrulaştırılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl dağıttığı ‘özel tiyatro desteklerinden’ bu yıl da en büyük ödeneği aile ve toplum normları karşıtı oyunlar aldı. Milli duruşu olan tiyatrolara sembolik destekler verilirken, ‘Tuvalet Fırçası’ adlı oyuna 179 bin lira, ‘Rakı Şişesinde Balık Olsam’ oyununa 159 bin lira, her türlü cinsel rezaletin sergilendiği ‘Striptiz hikayesi’ne ise 139 bin lira hibe verildiği öğrenildi.
Kültür Bakanlığı’ndan alınan 950 bin TL’lik destek sonrası senaryosu değiştirilen ve LGBT propagandası yapılan ‘Kurak Günler’ filmi ile ilgili skandal hafızalardaki yerini korurken, benzer bir destek haberi daha ortaya çıktı. Türk aile ve toplum yapısına zarar veren her türlü ahlaksızlık sözde sanat adı altında meşrulaştırılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl dağıttığı ‘özel tiyatro dest eklerinden’ bu yıl da en büyük ödeneği aile ve toplum normları karşıtı oyunlar aldı.
Akif'e yok striptize var
‘Mehmet Akif’ gibi yerli milli oyunlara sembolik oranda destekler verilirken, erkekleri aşağılayan aile karşıtı ve feminizm destekçisi oyunların en üst rakamdan destek verildi. İşte sapkınlığın ve ahlaksızlığın desteklendiğini gözler önüne seren o liste:
Osman Kavala’ya ‘Özgürlük’ diyen Genco Erkal’ın organizatörü AYSA prodüksiyona ‘Kürk Mantolu Madonna’ için 259 bin lira verildi. Genco Erkal da utanmadan bu parayı aldı.
Almanya’da yaşayan bir striprizci gay’in hikâyesini anlatan ‘Ben Berlin’ için Tiyatro Salt’a 139 bin lira
Han Tiyatrosu’nun ‘Öldür Onu Sevgilim’ oyununa 239 bin lira
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Sahne Tozu Tiyatrosu’nun ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ oyununa 259 bin lira
Özüm Sahne adlı özel tiyatronun ‘Tuvalet Fırçası’ oyununa 179 bin lira
Bu Tiyatro’nun ‘Boşanma Teklifi’ oyununa 179 bin lira
Üvercinka Tiyatro’nun ‘Rakı Şişesinde Balık Olsam’a 159 bin lira
“Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyununa 179 bin lira
Antre Sahne Kadınlar Savaşı 159. bin Lira
Kare Sahne’nin ‘Aşk Kaşıntısı’ oyununa 159 bin lira,
Tiyatro Seres’in ‘İlişkiler’ oyununa 139 bin lira
Çek Sanat Tiyatrosu ‘İlerleme Kelimesi Annemin Ağzında Feci Yanlış Tınlıyordu’ oyunu 179 bin lira
İstanbul Mizah Tiyatrosu Benimle Çıkar Mısın Oyununa 119 bin lira
Kadıköy Halk Tiyatrosu Frida Kahlo oyunuyla 119 bin lira
Yeni Meydan Sahnesi “Kocamı Gömme Töreni” ile Yamaç Tiyatro “Erkeklik Sizde Kalsın”a 119 bin lira
Milli oyunlara en düşük rakamlar:
Atölye Tiyatrosu Vatan yahut Silistre 119 bin lira
İroni Tiyatrosu Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum 119 bin lira
Tiyatro Ankebut’un 28 Şubat’ı anlatan Bin Yıl Oyununa 119 bin lira,
Tezat Sanat Çanakkale’den Kurtuluşa 100 Yıl Oyununa 119 bin lira
GİS sanat 1453 Fatih Sultan Mehmet Oyununa 119 bin lira
Lavean Tiyatrosu İstiklalin Hikayesi Oyunu 119 bin lira
Zeus Sanat Karagöz ve Hacivatın Vuslatı 119 bin lira
TİM Tiyatro 100 Yıllık Prova 119 bin lira
Glow Tiyatro Topluluğu Ben Fidel Oyunuyla 119 Bin lira alırken Ben Mehmet Akif Oyununa da 119 Bin lira hibe verildi.
Doruk Tiyatrosu’nun Anafartalar Kahramanı Atatürk Oyunu’na 99 bin lira.