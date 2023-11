Sözde sanat adı altında rezillik! Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin

Türk aile yapısına zarar veren her türlü ahlaksızlık sözde sanat adı altında meşrulaştırılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl dağıttığı ‘özel tiyatro desteklerinden’ bu yıl da en büyük ödeneği aile ve toplum normları karşıtı oyunlar aldı. Milli duruşu olan tiyatrolara sembolik destekler verilirken, ‘Tuvalet Fırçası’ adlı oyuna 179 bin lira, ‘Rakı Şişesinde Balık Olsam’ oyununa 159 bin lira, her türlü cinsel rezaletin sergilendiği ‘Striptiz hikayesi’ne ise 139 bin lira hibe verildiği öğrenildi.