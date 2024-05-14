Sözde özgürlükçü Batı'nın kirli yüzü! Almanya'da Müslüman düşmanlığı artıyor
Avrupa ülkesi liderlerinin nefret ve kışkırtıcı söylemleri nedeniyle İslamofobi artış göstermeye başladı. Almanya'da bu yılın ocak-mart döneminde, 213 Müslüman karşıtı nefret suçu işlenirken camilere yönelik 12 saldırı gerçekleştirildi.
Alman hükümeti, Sol Partinin Müslüman karşıtı nefret suçlarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.
Buna göre, bu yılın ocak-mart döneminde 213 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.
Camilere yönelik 12 saldırı yapıldı
Aynı dönemde camilere yönelik 12 saldırı gerçekleştirildi. Bu suçlar ve saldırılar kapsamında 1’i ağır 16 kişi yaralandı.
Suçların önemli bölümü "halkı kışkırtma" suçu olarak kayıtlara geçerken, bunu hakaret, tehdit, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması, mala zarar verme ve adam yaralama gibi suçlar izledi.
117 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı
Müslüman karşıtı suçlar çerçevesinde 117 şüpheli hakkında soruşturma yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı.
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