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Medya Sözde Nurcular, sonunda bu haltı da yedi! Yazıklar olsun size
Medya

Sözde Nurcular, sonunda bu haltı da yedi! Yazıklar olsun size

Her geçen gün gittikçe daha da yoldan çıkan sözde Nurcu Yeni Asyacılar, sonunda bunu da yaptı. Yeni Asya gazetesi yazarı Cevher İlhan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye övgüler yağdırıp, akıl almaz ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:36:00 -
Sözde Nurcular, sonunda bu haltı da yedi! Yazıklar olsun size

Her geçen gün gittikçe daha da yoldan çıkan sözde Nurcu Yeni Asyacılar, sonunda bunu da yaptı. Yeni Asya gazetesi yazarı Cevher İlhan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye övgüler yağdırıp, akıl almaz ifadeler kullandı.

İlhan, söz konusu pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İktidar cephesi, altı buçuk milyon oy almış Türkiye’nin üçüncü partisini “düşmanlaştırmak”la kalmadı; sırf “ortak cumhurbaşkanı adayı”na destek verdiği “millet ittifakı”nı ve “altılı işbirliği”ni “zillet”, “terörist”, “gayr-ı milli”, “terör destekçisi”; “terörle işbirliği”, “hâin” isnadlarıyla suçladı.

“HDP de masanın üstünde, altında” diye karalama kampanyası yürüttü.

Bu partinin “demokrasi tutum belgesi” sonrası iktidar mihrakları yeniden bin bir iftiralı, kara propagandalı saldırılarını yoğunlaştırdılar.

(...) “Kapatma davası”nı bu partinin üzerinde Demoklesin kılıcı gibi sallandırıp şantaj aracı yaparak, daha dava sürerken yasalara göre hak kazandığı Hazine yardımını bloke ettirme ve kıskaca alma samimiyetsizliğini sergilediler.

En son HDP eşbaşkanlarının “parti olarak kendi Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacakları”nı duyurmaları bu husustaki tartışmaları bir defa daha alevlendirdi. Ardından “Biz kapıları kapatmıyoruz, altılı masa doğrudan kamunun önünde görüşme ve herkesin bilgisi dahilinde bir mutâbakat arayışına girerse hayır demeyiz, bunun sonucunda formüller bulmak mümkündür” diye açık kapı bırakmaları tartışmaları bir başka boyuta taşıdı.

Demirtaş’ın “HDP sonuna kadar mutâbakata açık” çağrısı ve Sancar’ın “Biz ortak adaya karşı değiliz, ortak adayı müzâkereye her zaman açığız” diye konuşması çeşitli yorumlara yol açıyor.

(...) “Altılı işbirliği”nin (...) “her türlü uzlaşmaya açık olduğu”nu bildiren HDP ile diyaloga girmesi ve “tek kişilik sistem”in tasfiyesiyle demokrasi ve hukukun inşasını esas alan “parlamenter sistem”in tesisinde ve “ortak aday”ın desteklenmesinde demokratik işbirliğini temini gerekiyor. (...)"

 

 

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Yorumlar

TURAN ŞAHİN

bu ülke bunun gibi bir sürü salak la karşı karşıya..

adil

sahi bunlara kim nurcu demiş, nur bunların neresinde? hdpkk müslüman mı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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