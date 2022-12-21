Sözde Nurcu Kazım Güleçyüz'den bir skandal daha

17-25 Aralık yargı darbesinden bu yana FETÖ'ye kol kanat geren yayınlar yapan sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinde, AK Parti'nin FETÖ ile mücadelesinden duyulan rahatsızlık bir defa daha gözler önüne serildi.

Daha önce, FETÖ'yü "cemaat" olarak nitelendirip FETÖ'cülere "çok yüklenildiğini" savunan Yeni Asya'nın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, şimdi de OHAL komisyonunun enkaz bıraktığını savundu.

Said Nursi'yi kendisine kalkan yapan Güleçyüz, yazısında şunları kaydetti:

"(...) 20 Temmuz OHAL sürecinde, OHAL hukuku dahi çiğnenerek, görülmemiş boyutlarda ağır ve vahim hak ihlalleri gerçekleştirildi.

“Herşey hukuk içerisinde cereyan ediyor; OHAL’den zarar gören tek bir vatandaş bile yok; bundan rahatsız olanlar sadece teröristler” lafları eşliğinde nice haklar gasp edildi.

O süreçte “At izi it izine karıştı” da denildi, “Mağdur falan yok” nutukları da atıldı. Ama mağduriyetin yaşanmadığı bir aile kalmayıp feryatlar ayyuka çıkınca, güya yanlışları düzeltme iddiasıyla bir komisyon kuruldu.

Ne var ki, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu adıyla kurulan ve atanmış bürokratlardan teşkil edilen bu komisyonun mağduriyetleri telafi etmek değil, hak ihlallerini devam ettirmek ve mağdurları oyalayıp müracaatları sürüncemede bırakmak için ihdas edildiği, verdiği çoğu adaletsiz olan kararlarla ortaya çıktı.

(...)

Sürecin yol açtığı ağır enkazın kaldırılıp tahribatın onarılması (...) köklü ve derin bir iktidar ve zihniyet değişimini gerektiriyor. (...)"