Sözde kadın savunucuları sokaklarda taşkınlık çıkarttı!
Ankara merkezli 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' adlı sözde kadın savunucusu derneğin üyeleri son günlerde art arda yaşanan kadın cinayetlerini bahane ederek Ankara sokaklarını karıştırdı.
Art arda yaşanan kadın cinayetlerini bahane eden sözde kadın savunucuları sokağa döküldü. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' adlı platformun üyeleri başkent Ankara'da polisle karşı karşıya gelerek taşkınlık çıkarttı.
İstanbul Sözleşmesi güzellemesi
Yaşanan kadın cinayetleri üzerinden AK Parti iktidarını hedef alan sözde kadın savunucuları, her türlü sapkınlığı bünyesinde barındıran İstanbul Sözleşmesi'ni işaret ederek, "Yasayı uygula, kadını yaşat." sloganları attı.
Dağılın uyarılarına aldırış etmediler
Polisin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen grup emniyet güçlerine karşı taşkınlık çıkarttı. CHP'li Çankaya Belediyesi önünde yaşanan arbede polisin müdahalesi ile son buldu.