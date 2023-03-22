Sözde halkçı ünlüler Ramazan’da para basacak
Ramazan’da dinleyiciyle buluşmak üzere sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretler dudak uçuklatırken, sözde halkçı ünlüler, Ramazan’da da astronomik ücretleri ceplerine indirecek...
Ramazan’da dinleyiciyle buluşmak üzere sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretler dudak uçuklatırken, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Hadise ve Gülşen gibi gibi isimler 3 milyon liraya yakın anlaşma yaptı.
Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.
Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.
Özcan Deniz 1 milyon TL, Bülent Ersoy 2,5 milyon TL, Yıldız Tilbe 2 milyon TL, Melek Mosso ise 600 bin TL alacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO