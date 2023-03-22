Sözde halkçı ünlüler Ramazan’da para basacak

Ramazan’da dinleyiciyle buluşmak üzere sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretler dudak uçuklatırken, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Hadise ve Gülşen gibi gibi isimler 3 milyon liraya yakın anlaşma yaptı.

Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.

Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

Özcan Deniz 1 milyon TL, Bülent Ersoy 2,5 milyon TL, Yıldız Tilbe 2 milyon TL, Melek Mosso ise 600 bin TL alacak.

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