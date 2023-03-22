  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sözde halkçı ünlüler Ramazan’da para basacak
Gündem

Sözde halkçı ünlüler Ramazan’da para basacak

Ramazan’da dinleyiciyle buluşmak üzere sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretler dudak uçuklatırken, sözde halkçı ünlüler, Ramazan’da da astronomik ücretleri ceplerine indirecek...

Yeniakit Publisher
2023-03-22 07:19:00 -
Sözde halkçı ünlüler Ramazan’da para basacak

Ramazan’da dinleyiciyle buluşmak üzere sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretler dudak uçuklatırken, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Hadise ve Gülşen gibi gibi isimler 3 milyon liraya yakın anlaşma yaptı.

Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.

Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

Özcan Deniz 1 milyon TL, Bülent Ersoy 2,5 milyon TL, Yıldız Tilbe 2 milyon TL, Melek Mosso ise 600 bin TL alacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23