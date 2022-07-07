Sözde demokratlara bak! Sözcü yazarı, darbeci komutanı böyle aklamaya kalkıştı

Buca Cezaevi'nde yatan darbeci emekli orgeneral Çetin Doğan, Sözcü'den Aytunç Erkin'e mektup yazdı. Erkin mektubunu yayınladığı Doğan'ın darbeci olmadığını ve mahkemedeki delillerin yalan olduğunu ileri sürdü.

Erkin'in yazısının ilgili bölümleri şu şekilde:

"Emekli general ve amirallerden Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, 28 Şubat Davası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 19 Ağustos 2021'den bu yana da Sincan-Buca ve Silivri cezaevlerinde tutulan komutanlar zaman zaman kamuoyunu bilgilendiriyor ve sahte delillerle davanın nasıl kurgulandığını anlatıyor.

Dün…

Emekli Organeral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan bir e-posta gönderdi.

(...)

SONUÇ: Çetin Doğan'ın mektubunu okudunuz. Uzun zamandır 28 Şubat davasında yaşanan hukuksuzlukları, Fetullah'ın hazırladığı sahte belgelerle iddianameler hazırlandığını yazıyorum, anlatıyorum. Mesele, 28 Şubat'ın siyaseten tartışılması değil. Ki benim de zaman zaman o süreçle ilgili eleştirilerim ve uygulamlarla ilgili itirazlarım oldu. Ancak… Sahte delillerle, Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili'nin hazırladığı iddianameyle yapılan yargılamalara itiraz etmek tüm kumpas davalarına itiraz etmekle aynı anlamı taşıyor. Siyaset mi hukuk mu? Soru bu ve benim yanıtım: Hukuk!"

(Çetin Doğan'ın mektubunu, bir darbecinin sözcülüğünü yapmamak için kasten yayınlamadık!..)