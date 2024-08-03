  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP iktidar olursa kapatmayıp boyun eğeceklermiş! Özgür Özel’den Instagram’a uşaklık

Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! “İşte onlar Amerikan uşağıdır” Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'

Irkçı ve Soysuz Wilders yine haddini aştı! Tasması açılınca kuduruyor!

Yargı kimin elinde? Mahkemeler laiklere kuzu, Müslümanlara aslan kesiliyor!

Araç sahiplerine güzel haber yolda

Bu iddia dünyayı ayağa kaldırdı! Heniyye'den sonra sırada o ülkenin lideri mi var?

Haluk Levent'i Arap kökenli olduğu için linç etmişlerdi! 'Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim!'

İşte İtalya’daki acil servisin durumu! Türkiye’yi beğenmeyen batı uşaklarına gelsin

Türkiye, İsrail'e karşı bir an önce bu adımı atmalı! O isimden dünyayı sallayacak öneri
Dünya Sözde ahlak timsali reziller! Belediye Başkanı çocuklarla... iğrenç olay!
Dünya

Sözde ahlak timsali reziller! Belediye Başkanı çocuklarla... iğrenç olay!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 14:30:00 - 2024-08-03 14:35:14
Sözde ahlak timsali reziller! Belediye Başkanı çocuklarla... iğrenç olay!

"Dünyaya ahlak dersi vermeye kalkan ABD'de her geçen gün yeni bir rezalet patlak veriyor. Tüm ahlaksızlıkların ana vatanı olan ülkede bu kez mide bulandırıcı bir skandal patlak verdi. Taciz ve tecavüz oranlarının dünya ortalamasından katbekat fazla olduğu ABD'de, bir belediye başkanının iki çocukla cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı."

DeRidder Belediye Başkanlığı görevi yapan Misty Clanton Roberts, reşit olmayan 2 çocukla yakınlaştı. Birbirlerine tanımayan çocuklar ayrı zamanda Misty Clanton Roberts ile cinsel ilişkiye girdi.

Tecavüz Beauregard İlçe Şerif Ofisi'ne mağdur çocukların ailelerinin ilişkiyi anlatması üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine polis harekete geçti. Geçen hafta belediye başkanlığı görevinden istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan çocuklarla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.

Roberts'ın çocukla cinsel ilişkiye girdiğini doğruladığını belirtti. Mahkemeye çıkan Roberts, 75.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Roberts, 26 Temmuz'da iki haftalık bir ayrılık ilan etmiş, ancak ertesi gün beklenmedik şekilde istifa etmişti. Polis, biri mağdur olan iki çocukla görüşmeler yaptı ve her ikisi de Roberts'ın belediye başkanıyken mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump itirafı! 'Bu bir görev başarısızlığıydı'" target="_blank">
ABD Gizli Servisi'nden Trump itirafı! 'Bu bir görev başarısızlığıydı'
ABD Gizli Servisi'nden Trump itirafı! 'Bu bir görev başarısızlığıydı'

Dünya

ABD Gizli Servisi'nden Trump itirafı! 'Bu bir görev başarısızlığıydı'

Cihat Yaycı alçak planı duyurdu: İran, ABD'den onay aldı! Türkiye'ye ait olan yere saldırı planı yapılıyor
Cihat Yaycı alçak planı duyurdu: İran, ABD'den onay aldı! Türkiye'ye ait olan yere saldırı planı yapılıyor

Gündem

Cihat Yaycı alçak planı duyurdu: İran, ABD'den onay aldı! Türkiye'ye ait olan yere saldırı planı yapılıyor

Abdulkadir Selvi’den, Heniyye suikastının ardından Türkiye’ye şok uyarı! "Erdoğan" detayı resmen kan dondurdu
Abdulkadir Selvi’den, Heniyye suikastının ardından Türkiye’ye şok uyarı! “Erdoğan” detayı resmen kan dondurdu

Medya

Abdulkadir Selvi’den, Heniyye suikastının ardından Türkiye’ye şok uyarı! “Erdoğan” detayı resmen kan dondurdu

Araştırmacı İsmail Nacar: ABD ve İsrail global suikastlar başlatacak
Araştırmacı İsmail Nacar: ABD ve İsrail global suikastlar başlatacak

Gündem

Araştırmacı İsmail Nacar: ABD ve İsrail global suikastlar başlatacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23