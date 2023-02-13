Sözcü'nün soyadını gizleyen yazarı iyice zıvanadan çıktı! Kırmızı görmüş boğa gibi saldırıyor

Sözcü gazetesinin soyadını gizleyen yazarı Murat Muratoğlu, yine zıvanadan çıktı. Türkiye'ye milyarlarca dolara mâl olan Gezi Parkı provokasyonunu hiç sırası değilken bir defa daha gündeme getiren Muratoğlu, "Ülkeyi yöneten çıkıp; 'İstanbul'a ihanet ettik' falan demişti. Kimdi Gezi Parkı protestolarında '3-5 ağaç için gürültü kopartıyorlar' diyen kişi? Hani betona direnen, ağaçları kestirmemek için toplanan milyonlara 'çapulcu' yaftasını yapıştırıp, vatan haini ilan eden. Hatta hazır planları bile göstermişti… Ağaçları kesip Taksim'e AVM ve Topçu Kışlası inşa edecekti. Tepkiyi göze alamadı. Zira o günden beri hiç durmadı. Tüm Türkiye'de beton mikserleri, damperli kamyonlar şov yaptı" herzelerini yumurtladı.