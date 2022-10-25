Sözcü’nün haberi bunun örneği! AK Parti kendi kafasına sıkıyor

AK Parti’nin, hayal bile edilemeyecek yeniliklere imza attığı alanlardan birisi de Adalet Bakanlığı’nın verdiği hizmetler..

Artık adliyeye gitme diye bir dert, trafikte sıkışma, zaman kaybı, kırtasiye masraf vesair hepsi tarih oldu..



Vatandaşlar, eski yıllarda bulunduğu ildeki haklarındaki bir dava dosyasından haberdar olmak için asgari 200-300 TL masraf yaparken, bir gününü harcarken, artık herkes haklarında açılan dava ve icra takiplerini, oturdukları yerden devlet içinde UYAP sisteminden bedava görebiliyorlar.. Tek gerekli şey, internet..

AK Parti'nin yenilikleri, AK Parti aleyhine kullanılıyor

AK Parti’nin, diğer patilerin hayal bile edemediği hizmetleri hayata geçirmesi, aynı zamanda kendisi aleyhine de kullanılmasına sebep oluyor.

Muhalif partilerin vicdansızca eleştirilerinden birisi olan icra takip dosya sayısı da, AK Parti’nin bir hizmetinin, AK Parti aleyhine kullanılmasına en güzel örneklerden birisi.

AK Parti öncesinde bir icra dosyası açmak, avukatların asgari yarım günlerine mal olurken, artık adliyeye bile gitmeden, bürodan hazır formlar doldurularak 5 dakikaya icra takibi yapılabiliniyor, borçluya ödeme emri gönderilebiliniyor.



Eski yıllarda asgari ücretin beşte biri seviyesindeki alacaklar için bile, avukatlar “masraf yaptığımıza değmez” diyerek vekaletname bile kabul etmez iken, şimdi asgari ücretin yirmide biri oranındaki alacaklar için bile, avukatlar vekaletname kabul ediyorlar..



Bu da, icra takip sayılarının artmasına, ve eski yıllara göre sanki ekonomik durum kötüleşmiş gibi bir algı oluşmasına sebep oluyor..

Bugünkü Sözcü ve Cumhuriyet gazetesinde, CHP Milletvekili Fethi Gürer’e atfen yapılan haberler de bunun bir örneği.

Artık avukatlar icra takiplerini bürodan yapabildikleri için, binlerce dosyayı yarım saatte tüm işlemlerini yapabildikleri için, kimse alacağını borçluda bırakmıyor.. Bu durumda icra dosya sayısı da artmış oluyor..



“24 milyon icra dosyası 34 milyar borç var” başlıklı haberlerdeki alacak miktarı icra dosya sayısına bölündüğünde, dosya başına 1,400 TL gibi cüzi bir miktar çıkması da, oluşturulan algının ne kadar vahim boyuttu olduğunu ispatlıyor..

AK Parti, Adalet hizmetlerinde işlemleri kolaylaştırmamış olsa, “şu an 24 milyon icra dosyası var” eleştirisine de muhatap olmayacaktı..