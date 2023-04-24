Sözcü'nün gerçek soyadını gizleyen yazarı uslanmıyor! Şimdi de...

Gerçek adı “Murat Turan” olan, fakat babası Rahmi Turan'ın torpili belli olmasın diye Sözcü gazetesinde "Murat Muratoğlu” müstear ismiyle yazılar kaleme alan eleman, yine felaket tellallığına soyundu.

"Mevcut düzende Türkiye’ye para gelmez" iddiasında bulunan Muratoğlu, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan öyle bir enkaz devrediyor ki, başa kim gelirse gelsin altında kalacak. Zira Erdoğan kazanırsa kendi enkazını kendisi devralacak. Muhalefet kazanırsa gerçek tablonun ne olduğu ortaya çıkacak.

(…) Mevcut düzende Türkiye’ye para gelmez. Para politikası böyle yürütülmez! Hele Londra’da yabancı yatırımcılara dediği gibi; “Merkez Bankası bağımsız olamaz”, “faiz sebep enflasyon neticedir” mantığı ile devam ederse muhtaç oluruz patatese bile… Aynı şeyleri düşünürsen aynı şeyleri yaparsın. Aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçlara katlanırsın. Vatandaş aynı şeyleri düşündü, aynı şeyi yaptı, aynı kişilere rey verdi. Neler olabileceğini göremedi. Cebinden ödedi bedelini."



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