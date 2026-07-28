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1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

Muazzez Abacı'nın vefatının ardından gündeme gelen 1,2 milyar liralık miras iddialarına kızı Saba Abacı yanıt verdi. Abacı, annesinin en büyük mirasının sanatı olduğunu söyledi.

#1
Foto - 1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'nın vefatının ardından gündeme gelen 1,2 milyar liralık miras iddialarıyla ilgili ilk açıklama, kızı Saba Abacı'dan geldi.

#2
Foto - 1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

MİRAS İDDİALARI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

#3
Foto - 1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

Kızı ve torununu ziyaret etmek için gittiği ABD'de geçirdiği rahatsızlık sonrası 12 Kasım 2025'te hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın ardından ortaya atılan miras iddiaları uzun süre konuşulmuştu.

#4
Foto - 1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

KIZI 8 AY SONRA AÇIKLAMA YAPTI

#5
Foto - 1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

Sanatçının vefatından yaklaşık sekiz ay sonra kızı Saba Abacı, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

#6
Foto - 1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

Ömer Karahan'ın haberine göre Saba Abacı, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada annesinin geride bıraktığı en büyük mirasın serveti değil, sanatı olduğunu vurguladı.

#7
Foto - 1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

"TÜRKİYE'YE BIRAKABİLECEK EN DEĞERLİ MİRASI BIRAKTI"

#8
Foto - 1.2 milyar liralık miras iddiası! 8 ay sonra cevap geldi!

Abacı, "Benim canım annem; o muhteşem sesi, eşsiz yorumu, seslendirdiği unutulmaz eserleri, verdiği konserler ve Türk Sanat Müziği'ne kattığı sevgi ve emekle Türkiye'ye bırakılabilecek en değerli mirası bıraktı. Umarım gelecek nesiller de onun kıymetini bilir" ifadelerini kullandı

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