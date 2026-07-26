Rüzgar açığa sürükledi! Genç botta mahsur kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyıya dönemeyen bottaki genç, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde denize açılan bir genç, botunun akıntı ve rüzgarın etkisiyle sürüklenmesi üzerine açıkta mahsur kaldı.
Adı bilinmeyen genç, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Genci sakinleştiren görevli, durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, genci ve sürüklenen botu güvenle kıyıya çıkardı.
İlçede, saat 16.00'daki Mudanya-Kabataş BUDO seferi ise kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra rötarlı olarak gerçekleştirildi.