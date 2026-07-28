Veliler sonra “Vay biz duymadık” demesin! Okullarda bütün sistem değişti, kurallar baştan aşağı yenilendi

Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve eğitim döneminin bitimine 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre şartı aranmayacak. Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılabilecek.