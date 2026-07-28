Veliler sonra “Vay biz duymadık” demesin! Okullarda bütün sistem değişti, kurallar baştan aşağı yenilendi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle beraber okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kapsamlı değişiklikler yapıldı. Düzenlemede okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, seçmeli derslerden disiplin hükümlerine kadar birçok alanda yeni uygulamalar yer alıyor. Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte okul yönetimi artık öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve muhtemel olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Aramalar, öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından yapılacak ve her işlem için tutanak tutulacak.