Okan Buruk'tan yönetime kritik rapor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Davinson Sanchez'in takımda kalmasını istediği öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın, yönetime oyuncunun kesinlikle satılmaması yönünde rapor verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da ayrılık iddiaları olan Davinson Sanchez hakkında yönetime rapor veren teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun kesinlikle satılmamasını istedi.

Galatasaray'da gelecek 10 numara kadar durumu en çok merak edilen isimlerinden başında Davinson Sanchez geliyor.

OKAN BURUK'TAN RAPOR

Kolombiyalı stoperin adı İtalyan ekibi Como ile anılmaya devam ederken teknik direktör Okan Buruk'tan yönetime rapor gitti.

DAVINSON'A YAPILAN TEKLİF

Sarı kırmızılı kulüpten 4,8 milyon euro alan Sanchez'e İtalyan ekibi senelik 3,5 milyon euro garanti ücret önerirken Buruk oyuncuyla ilgili tavrını net şekilde ortaya koydu.

Okan Buruk'un yönetime "Direkt iskeletimizi oluşturan oyuncuların ayrılığı takıma zarar verir. En basitinden risk oluşturur. Davinson Sanchez'in satışını istemiyorum. İyi bir turnuva (Dünya Kupası) geçirdi ve bizimle kalmalı. Tabii ki kulübün çıkarları daha önemli ancak benim net görüşüm bu yönde" bilgisini verdi.

Bonuslarla 30 milyon euro'nun üzerine çıkan Como çok astronomik seviyele çıkmadığı sürece Sanchez kalacak.

PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez de gol sevinci yaşadı.