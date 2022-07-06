Sözcü'nün ekonomisti Murat Muratoğlu'nun maskesi indirildi
Murat Alan'ın sunumu Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yorumlarıyla ekrana geldiği Akit TV'de gündem belirleyen Manşetlerin Dili programında Sözcü'nün ekonomisti Murat Muratoğlu'nun maskesi indirildi.
Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu'nun maskesi Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında düştü.
Aklınca doların düşüş nedenini sorgulayan Muratoğlu'nun sözlerini Murat Alan ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yorumladı.