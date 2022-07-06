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Gündem Sözcü'nün ekonomisti Murat Muratoğlu'nun maskesi indirildi
Gündem

Sözcü'nün ekonomisti Murat Muratoğlu'nun maskesi indirildi

Murat Alan'ın sunumu Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yorumlarıyla ekrana geldiği Akit TV'de gündem belirleyen Manşetlerin Dili programında Sözcü'nün ekonomisti Murat Muratoğlu'nun maskesi indirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 12:09:00 -

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu'nun maskesi Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında düştü.

Aklınca doların düşüş nedenini sorgulayan Muratoğlu'nun sözlerini Murat Alan ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yorumladı.

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Yorumlar

099

kosele gibi surat var 40 defa indirilse utanma arlanmami var??

ramses

Doların düşüşünü sorgulayan kişiliksiz insanlarla işim olmaz;inanamıyorum TL KAZANCAK DİYE ÖDÜ KOPAN BİR İÇ DÜŞMAN ZİLLETLE KARŞI KARŞIYAYIZ ;KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
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