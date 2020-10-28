Sözcü’nün ‘ekmek’ ajitasyonu da yalan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyareti sırasında diyalog kurduğu Malatya Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, kamuoyuna yansıyan sözlerinin çarpıtıldığını, Sözcü gazetesinin ise sözlerini değiştirerek manşete taşıdığını açıkladı.
Haber Merkezi
Başkan Erdoğan’a yönelik sarf ettiği “Eve ekmek götüremiyoruz” sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Başkan Mesut İnce, Sözcü gazetesinin manşetinde yer alan ifadelerinin değiştirildiğini açıkladı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aymazlığını yüzüne vuran İnce, “Videonun tamamını izlemeden, kesintiler yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kirli bir siyasi silah olarak kullanmışlar. İrticalen söylediğim ‘Eve ekmek götüremiyoruz’ cümlesini mecazi olarak kullandım. Kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin. Devletin bir neferi olarak liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım” dedi.