Sözcü'den Anıtkabir ziyaretçilerine hakaret! "Duaya değil paraya gidiyorlar"
Hem yazarları hem yönetim kadrosu ile Mustafa Kemal istismarı ile geçinip ayakta duran Sözcü gazetesi, Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısının artmasını "parasızlığa" ve ekonomiye bağlayarak Kemalistlere hakaret etti.
Yeniakit.com.tr
Mustafa Kemal istismarcısı Sözcü, bugünkü gazetesinde yayınladığı, "Anıtkabir 9 ayda ziyaretçi rekoru kırdı" haberinde Kemalistlere hakaret etti.
Sözcü gazetesi, Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısının artmasını, duaya değil, "parasızlığa" ve ekonomiye bağladı.
Kemalistlere ağır hakaret!
Haberde, "Yoksulluk karşısında vatandaş atasına koşuyor" denildi.
Gazetenin haberi şöyle: