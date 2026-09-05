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Aktüel Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 ile yeni müftü atandı
Aktüel

Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 ile yeni müftü atandı

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

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Cumhurbaşkanı imzasıyla 35 ile yeni müftü atandı

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 35 ile yeni müftü atandı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 35 ile yeni müftü atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 35 ile yeni müftü ataması gerçekleştirildi.

6 İLİN MÜFTÜSÜ GÖREVDEN ALINDI, 35 İLE YENİ MÜFTÜ ATANDI

Cumhurbaşkanı kararıyla Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Zonguldak İl Müftüsü Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 35 ile atanan yeni müftüler şu şekilde:
Bilecek: Yusuf Dikmen
Tunceli: Fethullah Yavuz
Iğdır: Alettin Bozkurt
Kilis: Zahit Demirel
Karabük: Mustafa Yavuz
Kocaeli: Hüseyin Demirtaş
Bolu: Selçuk Kılıçbay
Giresun: Hüseyin Okuş
Hakkari: Recep Eren
Niğde: Yavuz Yıldız
Kars: Selami Aykul
Nevşehir: Hayri Erenay
Gümüşhane: Faruk Gürbüz
Karaman: Muharrem Biçer
Isparta: Yusuf Eviş
Kırklareli: Veysel Işıldar
Aksaray: Ali Efe
Zonguldak: Bayram Danacı
Bayburt: Basri Bektaş
Konya: Celal Büyük
Diyarbakır: İsmail Fakirullahoğlu
Erzincan: Selim Yazıcı
Yalova: Naci Çakmakçı
Rize: İlyas Yılmaztürk
Şanlıurfa: Mehmet Sırrı Şık
Van: Kadir Koçak
Bitlis: Ömer Keskin
Bartın: Mehmet Çelebi
Aydın: Seyfullah Çakır
Samsun: Hasan Güneş
Adana: Lütfü İmamoğlu
Afyonkarahisar: Ali Hayri Çelik
Burdur: Paşa Bektaş
Sinop: Mehmet Arslaner
Kütahya: Hasan İzmirli

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